MONDIALE MOTOCROSS L'olandese della Yamaha Calvin Vlaanderen domina in Sargegna Tim Gajser resta leader della classifica generale del Mondiale di Motocross

L'olandese della Yamaha Calvin Vlaanderen domina in Sargegna.

A Riola Sardo ottava tappa del mondiale di Motocross, weekend caldissimo da tutti i punti di vista, e soprattutto perfetto per Calvin Vlaanderen, capace di trionfare in entrambe le manche e vincere il Gran Premio di Sardegna. In Gara 1 Vlaanderen ha preso il largo solo a tre quarti di gara allungando e staccando lo sloveno Gajser (Honda). Il leader della classifica generale ha retto nella prima centrando il secondo posto, poi ha ceduto nella seconda anche a causa di una caduta e di qualche problema fisico. Gajser ha comunque concluso anche la seconda manche chiudendo al 12esimo posto. Calvin Vlaanderen ha dominato anche gara 2, precedendo il connazionale Coldenhoff e lo spagnolo Prado, il quale ha avuto in Sardegna continuità di rendimento chiudendo sul gradino più basso del podio entrambe le gare. Primo degli italiani Mattia Guadagnini, al debutto nella 450 tra i grandi. Per lui un ottavo posto che fa ben sperare per il futuro. Dopo 8 prove guida la generale Tim Gajser con 367 punti, alle spalle della sua Honda, due Yamaha quella di Maxime Renaux con 288 e Jeremy Seewer con 264 . Prossima tappa il 29 maggio in Spagna.

