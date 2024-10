La 1000 Miglia torna a San Marino Nel 2025 la Freccia Rossa tornerà sul Titano

La 1000 Miglia torna a San Marino.

La prossima edizione della 1000 Miglia vedrà di nuovo il passaggio per San Marino. In occasione della presentazione dell'edizione 2025 è stato annunciato anche il percorso. Dal 17 al 21 Giugno la Freccia Rossa tornerà, per la prima volta nella storia della rievocazione, a ricalcare le corse leggendarie dell’anteguerra, stavolta con un percorso “ad otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità, confermando per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara.

Il passaggio sul Monte Titano è previsto per giovedì 19 giugno 2025, terza giornata della 1000 miglia con partenza da Roma e arrivo a Cervia.

