MOTOCROSS La Baldasserona raddoppia: 180 piloti per il Campionato Uisp Lo scorso anno furono 105, stavolta per il regionale marchigiano erano quasi il doppio. E adesso arrivano gli eventi internazionali

Quasi 180 piloti di motocross hanno preso d'assalto la pista della Baldasserona, nello scorso weekend, dove si è disputato il Campionato regionale Uisp Marche. Un numero incredibile di partecipanti, quasi il doppio rispetto alla gara di ripartenza dello scorso anno, con grande soddisfazione degli organizzatori: tanti erano i presenti che l'ampio spazio del paddock non è bastato a contenerli tutti.

Sette sono state le categorie in gara sul circuito sammarinese, dai più giovani ai più esperti, con i piloti che sono arrivati sabato e hanno cominciato a girare di domenica mattina. Prima è stato il turno delle prove libere e delle prove cronometriche, poi ogni gruppo ha disputato due manche, con sette partenze di mattina e altrettante di pomeriggio.

Quattro i podi per i motociclisti del Titano: Raffaele Tamagnini è arrivato primo nella Hobby over 40, terzo posto per Emanuel Conti e Omar Pelliccioni, rispettivamente tra gli amatori over 40 e gli amatori over 50, e per Bryan Michelotti, negli esperti-agonisti 125. A questi si aggiungono quattro buoni piazzamenti: quarta posizione per Mattia Ceccaroni e Mattia Antonelli, nella hobby mx1 e nella hobby mx2, quinta per Marino Capicchioni, negli amatori over 50, e sesto per Horatiu-Ioan Pop, nella hobby mx2.

Il Campionato regionale marchigiano è stato l'inizio di un intenso mese e mezzo, per la Baldasserona, che il 31 maggio ospiterà il raduno nazionale delle Panda 4x4. Il 7-8 giugno si salirà di livello, con il Mondiale trial, mentre il 5-6 luglio ci sarà l'Mx50 vintage nation trophy. Weekend che porteranno piloti da diversi Paesi sulla terra sammarinese, prima dei tradizionali eventi interni di fine estate e inizio autunno.

