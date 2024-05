"La carica dei 105" alla Baldasserona: il crossodromo sammarinese torna a splendere

Un progetto di riqualificazione che sta procedendo a gonfie vele: la Baldasserona sta tornando ai fasti di un tempo e la testimonianza sono queste gare importanti, volute in uno dei crossodromi più rinomati del panorama nazionale. “La carica dei 105” per il doppio evento organizzato dal MotoClub San Marino ed il FullTeam: il Trofeo Italia Epoca – inserito all'interno di un campionato italiano – e l'Interregionale UISP Marche di Motocross. Oltre 100 gli iscritti che sono saliti sul Titano per darsi battaglia nelle varie categorie: dai Mini e i Promo agli Amatori e all'Epoca, passando per Agonisti e Femminile. Una giornata di festa alla “Balda”, per la soddisfazione dei due presidenti dei MotoClub Mara Corbelli e Matteo Montagnini.

Nel servizio le interviste a Mara Corbelli (presidente MotoClub San Marino) e Matteo Montagnini (presidente MotoClub FullTeam)