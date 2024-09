La carica dei 120 per il 1° "The Space Race": supercar a San Marino

Ferrari, Lamborghini, Porsche e chi più ne ha più ne metta. Weekend sammarinese di alto lusso e alto spettacolo per la prima edizione della The Space Race, un raduno esclusivo con oltre 120 supercar che hanno sfilato per le strade della Repubblica. L'occasione per centinaia di appassionati di ammirare vetture stupende, auto sportive che – in strada – rubano sempre l'occhio. Vederle parcheggiate assieme, o assistere ad evoluzioni per divertirsi e far divertire, è stata la ricetta vincente di questo evento che prende il nome proprio dall'agenzia web The Space.

Sold-out raggiunto in pochi giorni in una terra che, storicamente, è legata ai motori: la Romagna e di conseguenza anche San Marino. The Space Race è stata innovazione con interazioni tra i canali digitali – social media, siti web e la presenza di influencer – e la pura iniziativa offline, con un evento dinamico che si è spostato all'interno del territorio: dal San Marino Outlet al Centro Storico. L'appuntamento è già fissato al 2025, con numerose richieste di partecipazione. Gli organizzatori hanno promesso alcune novità imperdibili per la seconda edizione.