MOTOMONDIALE La Chronotitano Hill Climb apre la settimana della MotoGP

San Marino si apre alla MotoGP, con i campioni del motomondiale, e non solo che hanno partecipato alla Chronotitano Hill Climb – The Trailer, la cronoscalata destinata a diventare un appuntamento annuale, che apre la settimana dedicata al GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Presenti all'evento, oltre ai piloti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, il Segretario di Stato Rossano Fabbri, la ciclista Letizia Paternoster, l'ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani e il commentatore sportivo Mauro Sanchini.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: