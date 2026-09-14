La doppietta di Marquez a Misano rivoluziona la classifica della MotoGP

Dopo il Gran Premio di San Marino è tutto da rifare in MotoGP. La doppia vittoria di Marc Marquez permette al pilota Ducati di raggiungere in classifica Jorge Martin, con i due ora appaiati in testa a quota 274 punti. Perde terreno invece Marco Bezzecchi, che cade al primo giro della gara lunga, e scende ora a -33 dai due leader del mondiale.

Un weekend che sembrava essere partito benissimo per il pilota romagnolo, autore di una splendida pole position. Ma dopo essere stato battuto da Marquez nella sprint del sabato, con lo spagnolo che ha fatto la differenza nei primi giri di gara, ha forzato troppo nelle prime curve del gran premio, finendo disteso nella ghiaia e complicando la sua rincorsa mondiale. La situazione non è ancora compromessa per il pilota Aprilia. Alla fine della stagione mancano ancora otto gran premi, (anche se quello del Qatar appare a rischio per via della situazione geopolitica). ma ora l'inerzia sembra tutta dalla parte del 9 volte campione del mondo. Dopo il Gran Premio del Mugello il più grande dei fratelli Marquez era infatti a oltre 100 punti di distanza in classifica da Bezzecchi, ma con 5 successi negli ultimi 7 gran premi, il pilota Ducati sembra ora lanciatissimo verso il decimo titolo della sua carriera.

Circuito di Misano che si conferma feudo Ducati, con 4 moto della casa di Borgo Panigale davanti a tutti. È dal 2022 infatti che sul circuito Marco Simoncelli vince sempre una moto della casa bolognese, con 10 successi consecutivi tra Gran Premi e gare sprint. La nota dolente, in casa Ducati, continua però a essere Francesco Bagnaia, che appare sempre più in crisi ed esce anche da questo weekend con 0 punti e una caduta, l'ennesima della stagione, nella gara della domenica. Una crisi che appare senza fine per il campione del mondo nel 2022 e nel 2023, che sembra non riuscire più a capire come guidare la sua moto e ormai aspetta solo il trasferimento in Aprilia, proprio al fianco di Bezzecchi, nella prossima stagione.







