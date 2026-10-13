F1 La F1 torna in Africa, 'nei primi anni del 2030' un gp in Ruanda Il Circus annuncia accordo decennale con lo stato africano. Il nuovo circuito sarà costruito a Bugesera, a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali

La F1 torna in Africa, 'nei primi anni del 2030' un gp in Ruanda.

La Formula 1 tornerà in Africa "all'inizio degli anni 2030" con un Gran Premio in Ruanda: lo ha annunciato il Circus nel suo sito ufficiale. "La F1 torna in Africa con un accordo decennale per gareggiare in Ruanda. Il Gran Premio africano è pronto a entrare nel calendario della F1 all'inizio degli anni 2030". L'ultimo Gran Premio di F1 nel continente africano si era disputato nel 1993 sul circuito di Kyalami, in Sudafrica. L'accordo a lungo termine prevede che la prima gara nel Paese si svolga una volta completato il nuovo circuito appositamente costruito a Bugesera, in Ruanda; il completamento è previsto per l'inizio del prossimo decennio. Il nuovo tracciato sarà realizzato secondo gli standard Fia di Grado 1, nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo sportivo, turistico, infrastrutturale e commerciale guidato dal Rwanda Development Board. Situato a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali e adiacente al nuovo aeroporto internazionale di Kigali, il circuito sarà progettato per integrarsi armoniosamente nel paesaggio naturale, sfruttando i dislivelli del terreno per creare un'esperienza di gara unica e impegnativa, offrendo al contempo una visibilità eccezionale per gli appassionati.

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