La F1 torna in Portogallo: nel 2027-28 si correrà a Portimao

La Formula 1 torna in Portogallo per un biennio. L'annuncio è stato dato dal governo portoghese ed è poi stato confermato dalla Fia, che riporterà le monoposto sul circuito di Portimao, nell'Autodromo dell'Algarve, nel 2027 e 2028.

Sarà un ritorno a distanza di sei anni dall'ultima volta, avvenuta nel 2020-21, anche in quel caso per un biennio. Portimao, che già ospita stabilmente il Motomondiale, prenderà il posto dell'Olanda, dove si correrà un'ultima volta nel 2026, mantenendo così invariato il numero di gare in calendario nel biennio successivo, 24. In Portogallo la Formula 1 aveva già corso dal 1958 al 1960, tra Porto e Monsalto, poi dal 1984 al 1996 a Estoril.







