La FAMS celebra i successi del 2024 e guarda già al futuro

La tradizione con il Rally di San Marino, lo spettacolo con il RallyLegend, i titoli ottenuti tra pista e fuoristrada. Il 2024 della FAMS è stato all'insegna di grandi numeri raggiunti, celebrati in una serata di gala con le premiazioni ai protagonisti della stagione appena conclusa. "Abbiamo fatto delle buone cose, sono state fatte delle belle manifestazioni, un'ottima partecipazione e quindi siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose e di quello che lasciamo a fine di questo mandato" - ha detto il presidente della FAMS, Paolo Valli - "Ci sono degli obiettivi che vanno perseguiti a medio e lungo termine. Mi auguro che il nuovo direttivo li prenda subito in esame e identifichi quelli che sono le priorità, gli obiettivi da cercare di perseguire e di portare a compimento. Noi lasciamo senz'altro una federazione in salute".

A breve si terranno le elezioni federali, intanto è stato ufficializzato il calendario gare per il 2025. Si parte il 12-13 aprile con il Rally Bianco Azzurro per proseguire con il San Marino Revival il 17-18 maggio. Luglio è il mese del Rally di San Marino – nello specifico il weekend 11-13 - valevole sia per il CIRT che per il Terra Storico. 8-9 agosto si corre il Circuito, dal 2 al 5 ottobre la Repubblica sarà invasa da migliaia di appassionati per la 23^ edizione di RallyLegend. Gran chiusura con l'Halloween Ronde, tra il 31 ottobre e il 2 novembre. "Il 2025 è sempre abbastanza ricco di manifestazioni e di appuntamenti" - continua Valli - "la scuderia San Marino è fortemente impegnata in questo senso, la FAMS anche direttamente con le proprie manifestazioni, c'è il Rally Legend, lo SMRO organizza il Revival di regolarità. Tanti appuntamenti, tante situazioni che renderanno pieno l'anno agonistico 2025".