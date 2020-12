FAMS La FAMS presenta il calendario eventi 2021

La FAMS presenta il calendario eventi 2021.

Il calendario eventi 2021 si apre con il 20° Rally Bianco-Azzurro, organizzato dalla Scuderia San Marino ed in programma l’ 1 e 2 maggio. A fine maggio si svolgerà il 28° San Marino Revival, organizzato dallo SMRO e valevole per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Nell’ambito di questa manifestazione ci sarà anche il 1° Trofeo San Marino, una gara di regolarità per auto moderne. Il 30 maggio andrà in scena il 6° Special Rally Event, un evento promozionale promosso dalla Scuderia di San Marino per fare vivere una giornata indimenticabile ai ragazzi degli Special Olympics.

Dal 25 al 27 giugno ci sarà l’evento clou, organizzato direttamente dalla FAMS: il 49° San Marino Rally, valevole per il Campionato Italiano Rally; Campionato Italiano Rally Terra e Junior. Nell’ambito della manifestazione si correrà anche il 6° Historic San Marino Rally ed il 7° San Marino Cross Country, entrambi con validità per i rispettivi campionati italiani di specialità. Il 5 e 7 settembre appuntamento con il 48° Circuito dei Campioni, organizzato dalla Scuderia San Marino. Dal 7 e 10 ottobre riflettori puntati sul 19° Rallylegend. Alla manifestazione, organizzata dalla Zeromille. Il 2021 si chiuderà con il 1° Halloween Rally, della Scuderia San Marino.

