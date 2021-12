La FederMoto Italiana compie 110 anni: Valentino Rossi e Tony Cairoli a Riccione Al Palazzo Congressi di Riccione la Federazione Motociclistica Italiana ha festeggiato i suoi 110 anni. Presenti anche Valentino Rossi e Tony Cairoli, premiati alla carriera.

Un inno al motociclismo per celebrare i 110 anni di storia della FMI, acronimo di Federazione Motociclistica Italiana. A far da teatro a questo grandissimo evento è stato il Palazzo dei Congressi di Riccione dove, sul palco, sono saliti i mostri sacri delle due ruote. A partire da Valentino Rossi e Tony Cairoli che, proprio alla fine della stagione, hanno chiuso le loro gloriose carriere: 18 titoli mondiali in due, 9 per il pesarese nel motomondiale e 9 per il siciliano nel motocross. Due piloti che solo l'Italia può vantare, emozioni uniche e irripetibili rivissute attraverso le immagini di quelle imprese, le parole dei protagonisti e i ricordi del Presidente della FederMoto Giovanni Copioli.

Serata che si è aperta con l'intervento di Paolo Simoncelli, padre dell'indimenticato “Sic” scomparso esattamente 20 anni fa. Marco poteva seguire le orme di Rossi e Cairoli ma un tragico destino lo ha portato via troppo presto. E, quindi, le speranze di successo sono affidate ai giovani talenti: da “Pecco” Bagnaia – vicecampione del mondo in MotoGP – ad Enea Bastianini, passando per Franco Morbidelli oppure per Alex Salvini nell'enduro e Matteo Grattarola nel trial. Tutti piloti iridati e capaci di vincere nell'ultimo decennio portando il Tricolore più in alto di tutti.

Menzione particolare anche per i Moto Club centenari a cui sono stati conferiti delle onorificenze per rendere merito alla loro storia: una storia che ha raggiunto i 110 anni – quella della Federazione Motociclistica Italiana – e che è destinata a proseguire nel tempo.

