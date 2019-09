La Formula 1 potrebbe tornare a Imola

Ferrari sul circuito di Imola

Imola rilancia e prova a riprendersi il GP di Formula 1. L'ultima edizione risale al 2006, vittoria di Michael Schumacher. Un appuntamento imperdibile per gli appassionato a partire dal 1981, dove la Ferrari è stata protagonista con otto successi, dei quali sei, nelle ultime otto edizioni disputate. La titolarità dell'evento è sempre stata della Repubblica di San Marino fino alla sua ultima edizione. A annunciare la volontà di riportare il GP di formula 1 è l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che ha pubblicato lo studio commissionato alla Droma di Jarno Zaffelli, società che ha appena vinto l’appalto per la progettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort. Lo studio si è focalizzato sul completamento dei lavori relativi alla struttura che ospita il corpo box con la realizzazione delle hospitality relative al Paddock Club e alle relative tribune di servizio, avendo già la pista l’omologazione di Grado 1. La volontà è dunque quella di riportare la formula 1 a Imola. Molto soddisfatto il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, che ha sottolineato come "il grande lavoro svolto dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, nel mantenere la Formula Uno in Italia, potrebbe riaprire la possibilità anche all'Autodromo di Imola".