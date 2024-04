FORMULA E La Formula E sbarca a Misano: due gare in programma nel weekend E' tutto pronto per la prima storica volta della Formula E a Misano: tra sabato e domenica si correranno due gare del mondiale delle monoposto elettriche.

Da Roma a Misano: la Formula E resta in Italia ma cambia location. Dopo i 6 anni nella capitale, il circus delle monoposto elettriche si trasferisce in Riviera per una prima storica volta. E raddoppia: tra sabato e domenica, infatti, saranno in programma due gare valide come 6° e 7° appuntamento del mondiale. Il programma è lo stesso per la due giorni: prove libere alle 8, qualifiche alle 10.20 e gara alle 15. Atteso, come sempre, grande spettacolo con le vetture Gen3: 840kg e due motori elettrici. Il posteriore, da 470 CV, consente di raggiungere una velocità massima di 322 km/h. L'anteriore, con una potenza di 250kw, si ricarica (almeno del 40%) con il sistema frenante. Proprio per garantire ciò, il circuito di Misano è stato modificato in alcuni tratti accorciandosi di oltre 800 metri.

Fin dalla nascita – quest'anno la Formula E compie 10 anni – le gare sono sempre state imprevedibili con colpi di scena a non finire. Il 2024 non sta facendo eccezione: 5 vincitori diversi nei primi 5 round. L'ultimo, a Tokyo, il tedesco Maximilian Gunther con Maserati. In testa alla generale comanda Pascal Wehrlein su Porsche ma gli inseguitori – Cassidy, Rowland e Dennis – seguono in appena 10 punti.

Nel servizio le interviste ad Andrea Albani (direttore Misano World Circuit) e Margot McMillen (Event Director Misano E-Prix)

