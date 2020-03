FORMULA UNO La Formula Uno spegne i motori Cancellato il Gp di Australia, a rischio Bahrain e Vietnam

La Formula Uno spegne i motori.

Il GP di Australia di Formula Uno è stato annullato: dopo una lunga riunione fra i team principal e i rappresentanti di Fia, Fom e le autorità locali, la decisione di non disputare la gara in seguito ad un febbricitante meccanico della McLaren risultato positivo al coronavirus. La McLaren già in mattinata aveva comunicato il ritiro dal Gran Premio. Il 22 marzo, fra una settimana, è in programma la gara in Bahrain: era già stato deciso di far disputare il GP a porte chiuse, ma pare scontato si vada verso un'altra cancellazione. A rischio anche il Gp del Vietnam, in calendario il 5 aprile.









