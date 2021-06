La gioia di Bernardi: "Un altro secondo posto,. vuol dire che coi primi ci riesco a stare"

Luca Bernardi

Luca Bernardi è ormai una certezza di questa Supersport: terzo secondo posto in fila che, nella generale, vale lo sbarco al terzo posto in solitaria. "È andata bene - commenta Bernardi - oggi ho faticato abbastanza però ero messo abbastanza bene con la moto, avevo un buon file. Ho fatto un altro secondo posto, quindi vuol dire che coi primi del mondiale ci riesco a stare: cercheremo di continuare così. Ho avuto anche un po' di fortuna, ma ci vuole anche quella. Abbiamo lavorato molto bene questo weekend e sapevamo di essere competitivi. Sono lì davanti anche in classifica generale, quindi sono doppiamente contento. Cercheremo di sbagliare il meno possibile. Soprattutto in partenza, che è il mio tallone d'Achille".