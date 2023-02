FORMULA 1 La Mercedes torna in nero: presentata la monoposto di Hamilton e Russell

Dopo Red Bull e Ferrari anche la Mercedes ha presentato la sua monoposto per la stagione 2023 di Formula 1. La W14 torna ad essere di colore nero e sarà guidata sempre dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e da George Russell, quarto nell'ultimo campionato. La nuova Mercedes scenderà in pista, assieme agli altri team, nei test ufficiali in programma in Bahrain a fine mese.

