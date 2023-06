MILLE MIGLIA La Mille Miglia a San Marino, la tradizione si rinnova

Mille Miglia e San Marino, il binomio si rinnova e si rinsalda per la rievocazione storica di quella che Enzo Ferrari definì la corsa più bella del mondo. Presentato il passaggio in Repubblica previsto per mercoledì 14 giugno nella frazione che partirà dall'aeroporto militare di Pisignano. La Mille Miglia attraverserà le terre recentemente alluvionate per regalare un sorriso alla popolazione cui anche il Segretario di Stato per il Turismo Pedini Amati ha dedicato un pensiero di vicinanza e partecipazione. L'arrivo della Mille Miglia a San Marino sarà una festa per sammarinesi e turisti. Confermato dal Direttore dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica il passaggio nelle gallerie fino a Piazza della Libertà. In gara anche il sammarinese Umberto Galloni con l'Alfa Romeo numero 56 del 1930. Per lui è l'ottava partecipazione. Per l'Automobile Club l'orgoglio di una tradizione che si rinnova.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e al Presidente dell'Automobile Club San Marino Lucio Daniele.

