AUTO D'EPOCA La Mille Miglia torna a San Marino

La Mille Miglia torna a San Marino.

Dal 15 al 18 giugno 2022 ci sarà la quarantesima edizione delle Mille Miglia. Dopo il mancato passaggio nel 2021, la gara tornerà a San Marino per la seconda tappa di giovedì 16 giugno. In quella giornata, dalla località sulla costa adriatica, il percorso prevede una deviazione verso Forlì, la salita verso San Marino, la discesa verso l'interno fino a Passignano sul Trasimeno, il passaggio a Norcia per concludere la tappa con la passerella romana di Via Veneto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: