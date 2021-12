1000 MIGLIA La Mille Miglia torna a San Marino il 16 giugno Dopo un anno di assenza la Mille Miglia transita nuovamente sul Titano, tra le vie del Centro Storico: lo farà il prossimo 16 giugno in occasione della seconda tappa della 40^ edizione.

A metà giugno la Mille Miglia tornerà ad attraversare l'Italia - più precisamente dal 15 al 18 – concedendosi uno sconfinamento sempre gradito nella Repubblica di San Marino. E così, dopo un anno di assenza, la “Freccia Rossa” torna a transitare sul Titano e lo farà nel 2022, in occasione della 40^ edizione. La salita verso il Centro Storico è stata inserita nel corso della seconda tappa il 16 giugno, quella che va da Cervia-Milano Marittima fino a Roma con la passerella di Via Veneto.

La rievocazione della storica gara di velocità che si è disputata tra il 1927 e il 1957 è tornata esattamente 20 anni dopo – nel 1977 – come regolarità storica a tappe ed è destinata alle vetture storiche prodotte entro l'ultimo anno di gara o che comunque risultavano iscritte alla corsa originale. La Mille Miglia è un “museo viaggiante” ed è stata definita da molti come “la corsa più bella del mondo” e manca – a San Marino – dal 23 ottobre 2020 quando passarono per le vie del centro, dichiarato Patrimonio UNESCO, circa 400 auto d'epoca. Quest'anno la gara si svolgerà ad inizio estate con partenza e arrivo a Brescia, ricalcando lo storico percorso. Prevista anche una novità nel corso della quarta ed ultima tappa quando i partecipanti entreranno all'Autodromo di Monza – sede del Gran Premio d'Italia in Formula 1 – per celebrarne il centenario. A giugno partirà, quindi, la caccia all'equipaggio formato da Andrea Vesco e Fabio Selvinelli, vincitori dell'edizione 2021 con l'Alfa Romeo 6C. Il primo, in particolare, è il grande atteso della Mille Miglia avendone conquistate 4 per quanto riguarda la gara di regolarità.

