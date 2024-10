La "Modena Cento Ore” fa tappa sul Titano

Puntualissime, questa mattina alle 8, le affascinanti auto storiche fino al 1981 in gara alla “Modena Cento Ore” hanno fatto tappa a San Marino. L'evento, a numero chiuso, con un massimo di cento partecipanti provenienti da tutto il mondo, è giunto alla sua 23° edizione. L'originalità della “Modena Cento Ore” consiste nel dare l'opportunità ai concorrenti di scegliere a quale gara partecipare: velocità o regolarità, sempre sullo stesso percorso. La classifica della velocità si basa sulla somma dei tempi ottenuti, mentre quella di regolarità si sviluppa sul filo del decimo di secondo sulla base di uno specifico regolamento non meno interessante per impegno e adrenalina.

E così sul pianello il rombo degli scarichi di auto pazzesche come Jaguar, Lotus, Ford, Alfa Romeo; Ferrari, Triuph, Porshe, Lancia, Fiat, Chevrolet, Maserati.

Una passerella rumorosa senza paragoni, auto di una bellezza unica e valore inestimabile. Dopo il suggestivo passaggio sul Titano, le auto storiche, procederanno per Arezzo, Anghiari, Chiusi della Verna, per concludere la giornata al Misano World Circuit per la gara in notturna. Non solo Misano ma anche il circuito del Mugello ospiterà la competizione. La “Modena Cento Ore” si chiuderà venerdi 11 ottobre con la cerimonia di premiazione sul palco di fronte al Palazzo Ducale di Modena.