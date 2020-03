MOTOMONDIALE La Moto GP non correrà in Qatar Nel prossimo weekend, in pista solo Moto2 e Moto3

La Moto GP non correrà in Qatar.

L'emergenza del coronavirus si abbatte anche sulla MotoGP, provocando il parziale annullamento del Gran Premio del Qatar, prima gara del Motomondiale 2020. Nel prossimo weekend, correranno sulla pista di Losail, solamente Moto2 e Moto3, che sonno arrivate sul posto in anticipo per l'ultima sessione di test invernali. Nulla da fare per la MotoGP. A rischio la gara della Thailandia.



