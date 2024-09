MOTOMONDIALE La MotoE "chiude" a Misano, il team Felo Gresini in cerca del primo podio

Se per le altre categorie è ancora lunga, per la MotoE le due gare del Gran Premio di San Marino saranno le ultime del Mondiale. Di fatto GP di casa per i piloti del team Felo Gresini, Matteo Ferrari e Alessio Finello, ieri sul Titano per la GP Basket-Race. Rispettivamente 8° e 14°, Ferrari, campione di categoria nel '19, e Finello sono ancora alla ricerca del primo podio stagionale.

Nel video, le parole di Ferrari e Finello

