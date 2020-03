La MotoGP salta Qatar e Thailandia

L’emergenza coronavirus blocca anche la Moto GP. Oltre ad annullare la gara della classe regina in Qatar, la Dorna ha deciso di rinviare il Gran Premio di Thailandia, in programma il 22 marzo. La stagione 2020 della MotoGp scatterà solo il 5 aprile con il Gp degli Stati Uniti in Texas. Resta da vedere, che cosa accadrà con la Moto2 e la Moto3 che sono in Qatar da qualche giorno per la sessione di test ufficiali e che quindi potrebbero decidere di iniziare regolarmente la stagione.