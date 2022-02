La MXGP riparte dalla Gran Bretagna e dal successo di Gajser

Una settimana dopo il previsto e senza campione e vicecampione in carica, la MXGP è ripartita da Matterley Basin. Posticipato a causa della tempesta Eunice, il Gran Premio di Gran Bretagna va in scena senza gli infortunati Jeffrey Herlings e Romain Febvre e come da copione prevale il terzo incomodo della scorsa lotta iridata, Tim Gajser. Lo sloveno fa 1° e 2° e la spunta su un altro pretendente al titolo, Jorge Prado, vincitore della seconda prova ma appena fuori dal podio nella prima. Così la classifica di debutto dice Gajser al comando con 47 punti, a +4 dallo spagnolo e +10 su Jeremy Seewer, 2° e 4°. E entro i 12 punti dallo svizzero ci sono altri 4 piloti: Renaux, Coldenhoff, Beaton e Alberto Forato, migliore degli italiani in quello che è il primo gran premio dopo l'era leggendaria di Tony Cairoli. Il 7° posto in classifica è la media tra i due risultati ottenuti in pista dal veneto, che nelle due manche ha chiuso 6° e 8°.









Forato che sul circuito inglese è subito protagonista, tanto che condivide l'holeshot con Prado, più rapido di lui nell'immediata presa del comando prima di cominciare la discesa fino al 4° posto finale. Così il timone passa prima a Seewer – al termine di un acceso duello – e poi al rimontante Gajser, che a due giri dal termine induce lo svizzero all'errore e va a prendersi la vittoria davanti a lui e all'esordiente Renaux. E nella seconda manche il copione pare invariato: Prado parte davanti e scappa, Gajser però a lungo andare si porta sotto e passa con un sorpassone sull'esterno. La doppietta sembra fatta, invece ecco che il 4 volte iridato cade e regala il successo al rivale, che da lì in avanti mantiene un ritmo elevato e senza sbavature fino alla bandiera a scacchi. Un inconveniente che comunque non toglie il GP a Gajser, che chiude secondo davanti a Coldenhoff e si conferma primo capoclassifica della stagione.