MOTOCROSS La MXGP riparte dalla Patagonia e da Prado Nel primo Gran Premio del mondiale il campione in carica trionfa con un 1° e un 2°, comandando la classifica con 3 punti su Gajser e Febvre.

La MXGP riparte come si era conclusa, con Jorge Prado davanti a tutti. Il campione in carica si aggiudica il Gran Premio di Patagonia-Argentina con un successo e un secondo posto: la prima classifica dell'anno lo vede al comando con 54 punti, 3 in più di Tim Gajser (primo in gara2 e nelle qualifiche ma solo 5° in gara1) e di Romain Febvre (2° e 3°). Segue Pauls Jonass, a quota 46.

Prado capitalizza al meglio l'unica sbavatura del weekend argentino di Gajser, che vinta la qualifica su Febvre, Jonass e sullo spagnolo, nella manche d'apertura scivola dopo due giri. Da lì in avanti sarà rimonta fino al 5° posto, mentre in testa Prado spinge fin da subito e conduce in solitaria, davanti ai soliti Febvre e Jonass e a Renaux.

Anche gara 2 è un monologo, stavolta di un Gajser che impone fin da subito un ritmo insostenibile per tutti. Compreso lo stesso Prado che incassa oltre 10” di distacco ma, a sua volta, tiene a debita distanza Febvre, garantendosi il 2° posto che vale Gran Premio e primato in classifica. Ma in attesa di Herlings – solo 7° - Gajser ha lanciato il segnale: salvo contrattempi, quest'anno per la corona sarà lotta vera.

