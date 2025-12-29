La Mxgp torna in Sudafrica: gare in cinque continenti

Con il ritorno in calendario del Sudafrica, nel 2026 il Mondiale di motocross avrà gare in tutti e cinque i continenti. Le corse partiranno nel weekend del 7-8 marzo in Argentina, con la prima di 20 tappe. Due sono i gran premi che erano rimasti non assegnati, uno dei quali è ora andato proprio al Sudafrica, ha ufficializzato Infront Moto Racing. La gara si disputerà a Johannesburg il 4-5 luglio, quando nell'emisfero settentrionale sarà piena estate, ma in quello meridionale sarà inverno.

Lo sterrato sudafricano tornerà a ospitare un gran premio del Motomondiale 18 anni dopo l'ultima volta. Confermate le altre date già assegnate, resta vacante solo una data per completare il calendario: quella del 25-26 aprile, dopo il Trentino e prima della Francia. Tre sono le gare in programma in Italia, per ora: il Trentino sarà preceduto, l'11 e 12 aprile, dalla Sardegna, mentre il 21 ci sarà il Gp d'Italia, in Toscana. Il Mondiale si chiuderà a settembre con la stessa tripletta che ha concluso il 2025, composta da Turchia (6 settembre), Cina (13 settembre) e Australia (20 settembre). I campioni da battere sono il francese Romain Febvre per la Mxgp e il tedesco Simon Langenfelder per la Mx2.







