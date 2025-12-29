La Mxgp torna in Sudafrica: gare in cinque continenti
Il gp di Johannesburg rientra nel calendario mondiale dopo 18 anni. Ancora una data da assegnare, tre saranno in Italia
Con il ritorno in calendario del Sudafrica, nel 2026 il Mondiale di motocross avrà gare in tutti e cinque i continenti. Le corse partiranno nel weekend del 7-8 marzo in Argentina, con la prima di 20 tappe. Due sono i gran premi che erano rimasti non assegnati, uno dei quali è ora andato proprio al Sudafrica, ha ufficializzato Infront Moto Racing. La gara si disputerà a Johannesburg il 4-5 luglio, quando nell'emisfero settentrionale sarà piena estate, ma in quello meridionale sarà inverno.
Lo sterrato sudafricano tornerà a ospitare un gran premio del Motomondiale 18 anni dopo l'ultima volta. Confermate le altre date già assegnate, resta vacante solo una data per completare il calendario: quella del 25-26 aprile, dopo il Trentino e prima della Francia. Tre sono le gare in programma in Italia, per ora: il Trentino sarà preceduto, l'11 e 12 aprile, dalla Sardegna, mentre il 21 ci sarà il Gp d'Italia, in Toscana. Il Mondiale si chiuderà a settembre con la stessa tripletta che ha concluso il 2025, composta da Turchia (6 settembre), Cina (13 settembre) e Australia (20 settembre). I campioni da battere sono il francese Romain Febvre per la Mxgp e il tedesco Simon Langenfelder per la Mx2.
