La prima di San Marino alla Pechino-Parigi in Fiat 500

Per la prima volta, un equipaggio sammarinese, insieme a due esperti italiani, parteciperà alla leggendaria competizione Pechino-Parigi, che dal 1907 sfida i piloti a superare terreni impervi e condizioni estreme. La Fiat 500 del 1973, è quella del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. L'iconica vettura, ribattezzata "Lucia" in onore della figlia, sarà l’auto protagonista di questa impresa.

Pedini Amati sarà accompagnato da Stiven Muccioli, Ceo di BKN301, e dal team di esperti Roberto Chiodi e Fabio Longo. Il team affronterà un percorso che attraversa deserti e steppe, con tappe giornaliere di 450 km, senza assistenza programmata.

A bordo della vettura, oltre ai due piloti, troveranno posto attrezzature essenziali come ricambi, almeno due ruote di scorta, estintore, riserva d’acqua, dispositivi di navigazione satellitare, mappe, road book, provviste di cibo, apparecchiature di ripresa video, tenda e materassini per le 5-6 notti previste in bivacco negli attraversamenti di steppe e deserti.

“Si avvicina la partenza della corsa più bella ed antica del mondo – commenta Pedini Amati –, e la nostra 500 si sta rifacendo il look. Ne vedremo delle belle”. Un omaggio all’ingegno e alla passione per i motori, portando la Repubblica di San Marino sulla mappa di una delle gare più difficili e affascinanti.