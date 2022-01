DAKAR 2022 La prima vittoria di Danilo Petrucci

La prima volta di Danilo Petrucci è una vittoria da secondo sul traguardo a 4'14'' da Toby Price poi penalizzato di 6'. E così l'ex Motogp festeggia a scoppio ritardato il suo capolavoro e si prende il sogno della vigilia. Sogno che, per ammissione dello stesso, era appunto vincere una tappa alla Dakar. Quasi 80 chilometri di dune a incoronare un italiano a 9 anni di distanza, era il 14 gennaio 2013, dall'ultimo podio tricolore: quel giorno era stato Alessandro Botturi terzo a Cordoba, ma il paragone vola soprattutto a Fabrizio Meoni e Giovanni Sala. Petrucci, sesto fino a metà frazione, ha cambiato passo prendendosi qualche rischio, ma imponendo alla sua rimonta un ritmo impressionante che lo ha portato a chiudere secondo, scalato poi a primo. Nel finale, per ragioni di sicurezza, non essendoci più abbastanza elicotteri a un certo punto è stata fermata la tappa. A a chi era ancora in pista è probabile che verrà dato un tempo forfettizzato. Nella classifica generale continua a comandare l’inglese Sam Sunderland. Tra le auto la tappa va al sudafricano Lategan, nonostante un finale tribolato da una porta del suo pickup che non si chiudeva. Un problema che non gli ha impedito di dare 1'58'' a Seb Loeb nel contesto di una giornata che non ha spostato gli equilibri della Generale. Nasser Al Attihah comanda con 35'10'' di vantaggio. La sesta tappa invece, partita questa mattina, è stata subito fermata a causa dell'ennesimo attentato terroristico.

