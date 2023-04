La "Primavera di Augusto Farneti" passa per San Marino

Da Rimini a Santarcangelo passando anche per la Repubblica di San Marino. Un museo delle moto in movimento quello della “Primavera di Augusto Farneti”, evento organizzato dallo Sport Club Il Velocifero di Rimini e giunto alla sua 40^ edizione. 70 le moto storiche al via, tutte costruite entro il 1963. E il prestigioso riconoscimento “Expert Choice” è andato ad una splendida Moto Guzzi Sport 14 del 1929, portata dal collezionista marchigiano Alessandro Gatti e contraddistinta dal carrozzino in alluminio realizzato con uno stile “art decò”.

La “Primavera di Augusto Farneti”, valida come seconda tappa dell'ASI Circuito Tricolore, ha visto la presenza di numerosi esemplari rarissimi: un'altra Moto Guzzi, la GT Norge del 1928 – la più antica del lotto – e diverse Ganna, Benelli, BMW, Ducati e tante altre. Ancora una volta connubio perfetto tra la Romagna - le bellezze paesaggistiche del riminese e di San Marino – e i motori. Una passione per il motorismo storico dinamico che non terminerà mai.