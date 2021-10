RALLYLEGEND2021 La Reggenza al Legend I Capitani Reggenti accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport hanno visitato il Rally Legend Village

La seconda giornata si è aperta con la visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini al Rally Legend Village. I Capi di Stato, accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e gli organizzatori del Legend, hanno potuto ammirare tutte le auto in gara in questa 19' edizione, in attesa della ripartenza delle prove speciali.

