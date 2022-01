Mentre tiene banco la questione tra l'Australia e Novak Djokovic, nel mondo dello sport c'è chi è riuscito a fare una figura peggiore del n°1 ATP. Si tratta di Marco Melandri, che ha detto di aver fatto di tutto per contrarre il covid, riuscendo nel suo intento, in modo da poter essere in regola per qualche mese senza doversi vaccinare. "Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare" ha dichiarato durante un'intervista l'ex pilota di MotoGP e Superbike.