AUTO La Scuderia San Marino festeggia i risultati del 2024 Tanti i premi elargiti ai suoi piloti per quanto conseguito, nelle varie categorie, nell'anno appena concluso.

La Scuderia San Marino tira le somme della sua stagione – chiusa coi 150 iscritti al Rally Ronde Halloween - e premia i suoi piloti che più si sono distinti nel 2024. E non sono pochi, tra tutte le categorie, con alcuni picchi particolarmente importanti: su pista, Giacomo Marchioro ha vinto il campionato Mini Challange Lite; per quel che riguarda i rally, nello storico la Scuderia San Marino ha conquisto la Coppa Scuderie del campionato italiano terra, con tanto di adesivo da esporre sulle macchine per la stagione che verrà; nel moderno invece, Daiana Darderi si è aggiudicata il Memorial Stefanelli e il trofeo NC Terra, mentre Jader Vagnini ha fatto suo il CRZ 6 zona e ottenuto un secondo posto nel MRF Trophy. E tra un premio e l'altro c'è stata anche la consegna della tessera di socio onorario a Micaela Stefanelli, sorella del mai dimenticato Silvio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: