La Scuderia San Marino premia i suoi piloti per il 2022

Un 2022 da ricordare e festeggiare per la Scuderia San Marino che ha premiato i suoi piloti per i risultati ottenuti nel corso della stagione appena passata. Fiore all’occhiello della Scuderia i giovani ragazzi dei kart, che hanno ottenuto ottimi risultati nei campionati italiani. Tra questi Giacomo Marchioro, terzo classificato nel campionato Rotax Max, e Nicolas Tagliaferri, applaudito da tutti per la vittoria del campionato regionale Emilia-Romagna. Non solo, riconoscimento anche ad Alessandro Pedini Amati - nono nel BMB Challenge - e Lorenzo Leardini, che ha preso parte al campionato Easykart 60.

Per Davide Meloni una stagione da ricordare al Formula Ford Championship AVON Tyres nel Regno Unito, concluso con un decimo posto nella classifica Pro Class. Il padre, Paolo, invece ha ottenuto il premio per aver terminato al settimo posto nella categoria AM del campionato GT4. Altra coppia padre e figlio: Luciano e Donovan Privitelio sono stati premiati per l’argento nella categoria LC Cup del Lamborghini Super Trofeo e, infine, Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini per il sesto piazzamento nella classe Pro AM dello stesso campionato. Menzione d’onore per Paolo Diana, il quale ha ricevuto una targa per aver dato lustro al nome della Scuderia in tutta Europa. Premiato anche Umberto Bollini per la sua partecipazione al Rally Italia Talent.

Ampio spazio riservato ai rallysti. Per lo storico consegnati premi a Bruno Pelliccioni, Mirco Gabrielli, Corrado Costa, Domenico Mularoni, Simone Gasperoni, Elia Albani e Stefano Pellegrini. Nel moderno sono stati chiamati sul palco Emmanuele Perna e Samanta Grossi, che ha preso parte anche ad alcune gare del campionato storico insieme a Pelliccioni e Pellegrini. Non solo, premiata anche la coppia Giuseppe Macina e Simone Manzaroli, terzi nel Senior Raceday; poi i navigatori Roberto Selva, Diego Zanotti e Massimo Bizzocchi, che ha partecipato al Campionato Italiano Rally Asfalto insieme al pilota Ivan Ferrarotti. Gran finale con Daiana Darderi e Jader Vagnini. La prima acclamata per la vittoria assoluta nel campionato N5 e N5 Open e per il secondo, quarto assoluto nella classifica Campionato Italiano Rally Terra e vincitore del Circuito San Marino e della seconda edizione del Ronde Halloween.