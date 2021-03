La Scuderia San Marino presenta il calendario 2021

La Scuderia San Marino ufficializza il calendario delle gare in programma nel 2021. Il primo appuntamento è il 48esimo Circuito dei Campioni, in programma l’ 1 e 2 maggio. Il 30 maggio è previsto il 6° Special Event, un’iniziativa dal grande impatto emotivo e solidaristico. Il 20esimo Rally Bianco-Azzurro è in programma il 4 e 5 settembre. La stagione terminerà il 30/31 ottobre con il 1° Halloween Ronde che l’anno scorso purtroppo era stato rinviato. La Scuderia San Marino ha una grandissima voglia di ripartire dopo un 2020 estremamente difficile e sta profondendo grande impegno per organizzare al meglio questi eventi.