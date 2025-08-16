MOTOGP La Sprint è ancora griffata Marc Marquez: lo spagnolo vince a Spielberg

Ennesima gara Sprint vinta da Marc Marquez, la 12^ in questa stagione. Lo spagnolo della Ducati, che partiva dalla quarta posizione, ha preceduto suo fratello Alex e Pedro Acosta in Austria, sul tracciato di Spielberg. Quarto Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole position, mentre Pecco Bagnaia è stato costretto al ritiro per dei problemi allo pneumatico posteriore. In classifica Marc Marquez allunga: +123 su Alex, +180 su Bagnaia.

