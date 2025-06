La Superbike arriva a Misano dal 13 al 15 giugno

La Motor Valley è pronta ad accogliere ancora una volta il campionato del mondo Superbike. L'appuntamento è per questo fine settima, dal 13 al 15 giugno, al Misano World Circuit, per l'Emilia-Romagna Round, evento molto atteso sia dai piloti sia dagli appassionati. Lo scorso anno sono stati 75.688 gli spettatori registrati nel weekend e 153.100 le presenze turistiche generate dall'evento, per una ricaduta economica che sfiora i 28 milioni di euro.

Parla di "un appuntamento che celebra l'Emilia-Romagna, la sua passione per i motori e ne rafforza la vocazione di autentica Sport Valley internazionale", Roberta Frisoni, assessora regionale Turismo e Sport, presentando l'importante appuntamento in Regione, alla presenza, tra gli altri, dei campioni della Ducati, Nicolò Bulega, e della Yamaha, Andrea Locatelli.

"Il campionato del Mondo Superbike da anni coincide con la partenza della stagione estiva a Misano Adriatico - sottolinea il sindaco della cittadina della Riviera Romagnola, Fabrizio Piccioni -. È uno dei grandi eventi sportivi che caratterizzano la nostra estate e, dal punto di vista della visibilità, il primo grande palcoscenico internazionale".