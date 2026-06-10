La Superbike per la 33a volta a Misano: Bulega punta al settimo weekend perfetto

Che la Ducati e Nicolò Bulega potessero dominare la stagione 2026 della Superbike era una cosa possibile, prevedibile e prevista, ma la superiorità che il binomio italiano ha creato finora è incredibile. Alla tappa emiliano-romagnola del campionato, l'Italian Round, in programma nel fine settimana a Misano, il montecchiese arriva con 18 successi su 18 e il titolo già virtualmente in bacheca, ma anche con la voglia di proseguire il filotto in casa.

Tra venerdì e domenica, il circuito Marco Simoncelli ospiterà una prova per la 33a volta: è la terza pista più utilizzata nella storia della Superbike, dietro solo ad Assen e Phillip Island. Anche quest'anno rappresenterà il giro di boa per il campionato, che in Riviera inaugurerà la seconda parte della stagione e del percorso di Bulega verso un titolo che in Italia, finora, è stato portato solo da Max Biaggi.

"È sempre bello fare bene nelle gare, ma la gara di casa è quella a cui tengo di più - ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione a Bologna, nei locali della Regione Emilia-Romagna -. Sono molto contento che corriamo a Misano, arrivo da una serie di successi consecutivi che mi rende orgoglioso e quindi siamo carichi per questa gara. Io mi sento bene, con la moto mi trovo molto bene - quest'anno la Ducati ne ha fatta una ottima -, col team Aruba altrettanto, quindi sta funzionando tutto al meglio".



A Misano ci sarà pure la quarta di sei tappe del Mondiale Wcr, il circuito femminile partito nel 2024 e finora dominato dalla Spagna, con la campionessa in carica, Maria Herrera, in testa anche nel 2026. Tra gli uomini, invece, sarà in gara anche Stefano Manzi, campione in carica della Supersport, che proverà a ben figurare di fronte al pubblico amico alla prima apparizione in Superbike sulla pista di Misano: "Sicuramente sono carico e ho voglia di cominciare - dice -. La gara di Misano è sempre speciale, degli scorsi anni ho dei buoni ricordi, quindi spero quest'anno di potermi divertire e godermi al meglio questo weekend. Intanto partiamo dal fatto che andrò a dormire a casa di sera, che è sempre meglio che andare in hotel, quindi già è bello quando mi sveglio al mattino e faccio colazione a casa come tutti i giorni, però poi so che andrò sul circuito per una gara del Mondiale, e ti dà quel brio in più".





