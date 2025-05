La Targa è di Crugnola, il sammarinese Marchioro trionfa nello Junior

Una nuova stella – tutta biancazzurra – potrebbe presto nascere nel mondo dei rally. Il sammarinese Giacomo Marchioro ha conquistato lo Junior dell'edizione numero 109 del Rally Targa Florio. Navigato da Daniele Conti, è il primo successo stagionale per Marchioro in piena lotta per la vittoria del campionato. San Marino vola in Sicilia mentre la tappa dell'Assoluto è ancora una volta esclusiva di Andrea Crugnola. Il campione in carica centra il secondo successo in questo 2025 ed è sempre più in vetta al Tricolore, giunto al suo terzo appuntamento. Quarta Targa in carriera per il varesino, la terza consecutiva. Nonostante la pioggia che ha scombinato i piani, Crugnola è stato semplicemente il più forte e il più costante. Comando della gara preso nella seconda prova speciale e mantenuto fino alla fine, grazie a sei scratch ottenuti sugli 8 in programma – Power Stage compresa.

Crugnola sale a 53.5 punti in classifica, 6 in più di Giandomenico Basso che ha provato a tenere il passo del rivale e si è dovuto accontentare della piazza d'onore, a 12 secondi di ritardo dal leader. Il duello tra i due si è ripetuto anche tra gli asfalti del Circuito delle Madonie, a testimonianza di un livello altissimo. Sul gradino più basso del podio, invece, c'è Simone Campedelli. Il pilota romagnolo torna ad ottenere un risultato di prestigio nel CIAR, provando a cancellare un avvio di stagione molto complicato. A fine maggio l'Assoluto tornerà protagonista con il Rally Due Valli.