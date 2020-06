La WADA chiede 4 anni di squalifica per Andrea Iannone

Purtroppo non arrivano buone notizie per Andrea Iannone. La Wada, l'agenzia internazionale antidoping, ha deciso di presentare appello contro la sospensione di 18 mesi per doping e chiede di inasprire la squalifica a 4 anni. La decisione finale dovrebbe arrivare entro l’estate, una sentenza che potrebbe metterebbe seriamente a rischio la carriera del pilota abruzzese.