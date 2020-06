DOPING La WADA chiede 4 anni di squalifica per Andrea Iannone Il pilota abruzzese era stato trovato positivo ad un controllo antidoping dopo il Gran Premio della Malesia del 3 novembre del 2019

Purtroppo non arrivano buone notizie per Andrea Iannone. La Wada, l'agenzia internazionale antidoping, ha deciso di presentare appello contro la sospensione di 18 mesi per doping e chiede di inasprire la squalifica a 4 anni. La decisione finale dovrebbe arrivare entro l’estate, una sentenza che potrebbe metterebbe seriamente a rischio la carriera del pilota abruzzese.



