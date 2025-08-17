Lathi Historic Rally: sammarinesi protagonisti in Finlandia

Ottime prestazioni per gli alfieri biancazzurri al Lathi Historic Rally, una delle gare più importanti per quanto riguarda il mondo delle quattro ruote storiche. Il migliore, tra gli equipaggi del Titano, è quello formato da Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli che – al volante della Ford Escort RS - chiudono in ottava posizione assoluta e con un terzo posto di classe.

In top ten anche Paolo Diana, navigato da Francesco Fresu su Fiat 131 Abarth. Dodicesima posizione per Andrea Tonelli e Roberto Selva alle note, con un'altra Ford Escort. Un rally caratterizzato da diversi colpi di scena e dalla pioggia che ha reso il terreno viscido e scivoloso.

