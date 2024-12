FORMULA 1 Lawson entra a far parte di Red Bull Il pilota neozelandese sarà al fianco di Max Verstappen nel 2025

Lawson entra a far parte di Red Bull.

Carlos Sainz ha finalmente deciso di andare alla Williams. Stupisce la notizia del neozelandese Lawson che ha firmato per gareggiare nella stessa scuderia di Max Verstappen, la Red Bull Racing Team. Ollie Bearman confermato alla Haas insieme a Esteban Ocon. Rimane indiscutibile la decisione della Ferrari di prendere Lewis Hamilton, al posto di Sainz - che si sposta in Williams -, per cercare di conquistare il mondiale costruttori 2025. Tra le ultime news quella di Niko Hulkenberg, che lascerà la Haas per diventare pilota Stake F1 nel 2025, e quindi passare al team ufficiale Audi 2026.

Ecco quindi che la lineup piloti del 2025 è quasi completa.





RED BULL – Max Verstappen – Liam Lawson

FERRARI – Charles Leclerc – Lewis Hamilton

MERCEDES – George Russell – Kimi Antonelli

MCLAREN – Lando Norris – Oscar Piastri

ASTON MARTIN – Fernando Alonso – Lance Stroll

ALPINE – Pierre Gasly – Jack Doohan

WILLIAMS – Alexander Albon – Carlos Sainz

RACING BULLS – Yuki Tsunoda – DA CONFERMARE

STAKE F1 – Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto

HAAS – Oliver Bearman – Esteban Ocon

