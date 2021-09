Le Alfa Romeo a San Marino

Dall'officina Bucci di Pietracuta, storicamente legata ad Alfa Romeo, a San Leo e poi a San Marino. Il raduno monomarca di auto storiche, voluto dal Club Alfa Romeo Romagna del Presidente Angelo Raffaele Petrosillo in collaborazione con Automobile Club di San Marino, casa madre Stellantis e gruppo DI.BA, ha fatto il pieno di partecipanti. Ben 118 le Alfa Romeo storiche provenienti da tutta Italia, da Sondrio a Reggio Calabria. Particolarmente rare ad apprezzati i 7 modelli Montreal, vetture anni '60 ognuna delle quali porta con sé una quotazione intorno ai 140.000 euro. 210 i partecipanti con le loro Alfa dagli anni '50 in poi, L'evento seguito in territorio da Davide Battistini per il comitato organizzatore ha goduto della collaborazione della Segreteria di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino e dell'Assessorato al Turismo del Comune di San Leo.