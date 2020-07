RADUNO Le Fiat Coupè a San Marino Il raduno saltato in primavera verrà riproposto la notte di San Silvestro

Le Fiat Coupè a San Marino.

Passerella suggestiva per una decina di Fiat Coupè all'interno del centro storico della Repubblica di San Marino. Le auto sono salite fino a piazza della libertà e dopo averle parcheggiate, con il permesso dell'automobilclub San Marino, i proprietari hanno potuto godersi lo splendido tramonto. Il raduno delle Fiat Coupè era previsto per questa primavera prima di essere bloccato dal Lokdown. La festa nazionale per il 25 anni del club zona Rimini/San Marino è prevista, sempre che le norme Covid lo prevedano, per la notte di San Silvestro e sempre in collaborazione con l'AutomobilClub San Marino



