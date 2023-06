CAMPIONATO ENDURANCE Le Mans, ritorno con vittoria per la Ferrari alla 24 Ore La scuderia di Maranello rientra dopo 50 anni e conquista l'edizione del centenario

Le Mans, ritorno con vittoria per la Ferrari alla 24 Ore.

La Ferrari torna alla 24 Ore di Le Mans dopo 50 anni e vince l'edizione del centenario, rompendo un'egemonia della Toyota che durava dal 2018. Un rientro in corsa eccezionale per la scuderia di Maranello, la cui ultima partecipazione risaliva al 1973: a conquistare il successo è stato il terzetto composto da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calando, a bordo della vettura numero 51, proprio davanti a uno degli equipaggi della casa giapponese. Per il Cavallino rampante, in gara nel Campionato endurance con il team Ferrari AF Corse, è la decima vittoria assoluta alla 24 Ore (1949, 1954, 1958, 1960-1965, 2023), la prima dopo 58 anni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: