Strepitosa vittoria della Ferrari di Charles Leclerc a Montecarlo. Partito dalla pole position, il pilota monegasco non ha sbagliato nulla ed ha conquistato il primo successo stagionale. Leclerc ha preceduto la Mc Laren di Piastri e il compagno di squadra Carlos Sainz. Quarto posto per Norris davanti a Russel e Verstappen. In classifica generale, Verstappen comanda con 169 punti mentre Leclerc consolida il secondo posto con un distacco di 31 punti.