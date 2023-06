RALLY Legend: una scelta che fa discutere Polemiche social sulla prova speciale che si disputerà il venerdì sera sul circuito di Misano mentre è stato cancellato il suggestivo passaggio in centro storico con sosta sul Pianello

Le novità sono sempre belle e accattivanti ma spesso fanno anche discutere. E' quello che sta succedendo con gli appassionati del RallyLegend che ogni anno a metà ottobre, salgono sul Titano per ammirare da vicino un evento unico e inimitabile. Due aggettivi che hanno sempre contraddistinto una gara di livello internazionale e che ha sempre avuto tra le sue prerogative, quella di disputarsi all'interno del territorio.

Un evento totalmente sammarinese, hanno spesso ribadito le istituzioni politiche e sportive della Repubblica. Una manifestazione che invece da quest'anno varcherà i confini del territorio. Una prova speciale di RallyLegend 2023 si disputerà sul circuito di Misano nella serata di venerdì 13 ottobre. Nella stessa serata si disputerà anche la prova dei Laghi, mentre è stato cancellato il suggestivo passaggio in centro storico con sosta in Piazza della Libertà, dove migliaia di appassionati potevano ammirare da vicino i campioni e le macchine che hanno fatto la storia dei rally.

Una scelta dettata da motivi organizzativi - fanno sapere da RallyLegend - i tempi di attesa tra una prova e l'altra erano diventati insostenibili. Tra gli appassionati prevale il malcontento, perché i rally in circuito non piacciono a nessuno, non piacciono ai piloti, al pubblico e probabilmente nemmeno agli organizzatori. Resta il fatto che anche se per una sola prova speciale, il Legend 2023 si correrà fuori territorio. Quell'evento che per anni era stato sbandierato come unico, inimitabile e totalmente sammarinese, da ottobre lo sarà un pò di meno.

