Il Mondiale di Formula Uno per Lewis Hamilton è ufficialmente sfumato questa mattina quando la Mercedes ha ritirato il ricorso. Ma per Lewis Hamilton non mancano i motivi di soddisfazione. E' stato infatti insignito del titolo di "Baronetto" conferitogli al Castello di Windsor dal Principe Carlo in rappresentanza della Regina Elisabetta. Il pilota Sir Lewis Hamilton era in compagnia della madre Carmen Lockhart.